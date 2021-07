41 Schüler bestehen das Abitur

Auszeichnungen und Preise: Online-Stipendium von e-fellows.net: Nora Härle, Leonie Oswald, Magdalena Schenk, Lars Stützle, Linda Stützle und Marco Weisser; Paul-Schempp-Preis für hervorragende Leistungen im Fach evangelische Religionslehre: Milena Ayasse; Preis für Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für politische Bildung: Leonie Oswald; Abiturpreis Ökonomie der Volksbank/Raiffeisenbank Bad Saulgau für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft: Phi Long Nguyen; Preis des Vereins für Sozialpolitik für hervorragende Leistungen in den Gesellschafts-/Wirtschaftswissenschaften: Leonie Oswald; Schulpreis Ökonomie des Verbandes Südwestmetall Ba-Wü: Phi Long Nguyen; Preis des Vereins der Freunde des Störck-Gymnasiums für ausgezeichnete Leistungen in den Gesellschaftswissenschaften: Nora Härle; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Linda Stützle; Abiturpreis der Deutschen Mathematischen Vereinigung: Marco Weisser und Linda Stützle; Ferry-Porsche-Preis: Linda Stützle; Buchpreis des Vereins Deutsche Sprache für das beste Deutsch-Abitur: Nora Härle; Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft: Leonie Oswald; Preis des Elternbeirats für ausgezeichnete Leistungen in den modernen Fremdsprachen: Nora Härle; Sonderpreise der Kinzelmannstiftung für langjähriges Engagement in den musikalischen Arbeitsgemeinschaften: Elias Genee, Lara Rauch, Louis Rohr und Philipp Schwierz; Schulpreis des Störck-Gymasiums und der Stadt Bad Saulgau für die beste Gesamtleistung, den besten Abischnitt: Lars Stützle 1,5, Magdalena Schenk 1,4, Marco Weisser 1,2, Nora Härle 1,1, Leonie Oswald 1,0, Linda Stützle 1,0 (sz)

Mit einer festlichen Zeugnisübergabe haben die 41 Abiturienten des Störck-Gymnasiums ihre Schulzeit am Störck-Gymnasium beendet, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Jahrgang war nicht nur der erste G9-Jahrgang seit langem, sondern auch der erste, der nach den Regularien der neuen Oberstufe geprüft wurde. Nach dieser Reform, die die Fächer in Leistungs- und Basisfächer teilt, musste jeder Schüler mindestens eine mündliche Prüfung absolvieren. „Insgesamt waren das über 80 Prüfungen“, sagte Schulleiter Stefan Oßwald, der in seiner Rede vor den Schülern und deren Eltern sowie den anwesenden Lehrern den Jahrgang mit einem Gesamtschnitt von 2,2 als guten Jahrgang würdigte.

„Natürlich hoffen wir, dass wir euch tatsächlich einiges für euer Leben beibringen konnten“, so Oßwald. Dennoch sei es jetzt an der Zeit, hinter die Schule einen Haken zu machen und nach vorne zu blicken. Aus dem Gedicht „Alles beginnt mit der Sehnsucht“ der deutsch-schwedischen Dichterin Nelly Sachs, hob er den Gedanken hervor, dass es im Herzen immer Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres gebe. Es sei nun an den Abiturienten, dieser Sehnsucht in sich zu folgen. Auf leichte, humorige Art und Weise blickte Stufensprecherin Johanna Harsch auf die gemeinsame Schulzeit zurück. „Zwar haben wir keine Ahnung von Steuererklärung oder Investments, dafür können wir Gedichte interpretieren – in vier Sprachen“, spielte sie auf den Tweet einer jungen Schülerin an, der vor gut fünf Jahren eine Bildungsdebatte auslöste. Dass sie es mit einem Augenzwinkern sagte, zeigte den reifen, reflektieren den Umgang mit der eigenen Schulzeit.

„Wir danken unseren Lehrern, dass sie uns über all die Jahre exzellent begleitet haben, dass sie immer menschlich geblieben sind und natürlich danken wir unseren Eltern, die immer an unserer Seite waren und an uns geglaubt haben“, so Harsch. Letztere müssten sich allerdings nun im Umgang mit ihren Kindern ganz neue Sätze überlegen, denn das typische „Und, wie war‘s in der Schule?“ greife nun endgültig nicht mehr. Die Elternbeiratsvorsitzende Antje Henkel sprach in ihrer Rede von den schwierigen letzten beiden Schuljahren unter Pandemiebedingungen: „Wir sind stolz auf euch“. Bei der Preisverleihung für besondere Leistungen wurden neben zahlreichen fachspezifischen Preisen Lars Stützle, Magdalena Schenk, Marco Weisser, Nora Härle, Leonie Oswald und Linda Stützle für die besten Abiturschnitte beglückwünscht. Eine besondere Ehrung erfuhr zudem Linda Stützle, die mit dem begehrten Ferry-Porsche-Preis ausgezeichnet wurde für über die letzten zwei Jahre durchgehend die Note 1,0 in den Fächern Mathematik und Physik.