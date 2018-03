40 Mannschaften bieten tollen Hallenfußball

SG Altheim/Ertingen/Binzwangen (B-Junioren), Laupheim (C- und D-Junioren) sowie TSV Sigmaringendorf (E-Junioren) heißen die Sieger des Ertinger Jugendfußballturniers am vergangenen Wochenende. Belohnt wurden aber nicht nur die Mannschaften für ihr engagiertes Spiel, sondern auch die Ausrichter um Christoph Buck, Jugendleiter der SG Ertingen/Binzwangen, und seinen Stellvertreter Wolfgang Gaber. An den beiden Turniertagen kamen 40 Mannschaften - zehn pro Turnier - und boten den zahlreichen Zuschauern tollen Fußballsport. „Kein Vergleich zum vergangenen Jahr“, sagte Hans-Jürgen Mayer vom SV Binzwangen. Vor allem die idealen sportlichen Voraussetzungen in der Kultur- und Sporthalle haben nach seiner Meinung das Interesse bei den Vereinen geweckt. Dass das ganze Turnier reibungslos und ohne Verletzungen über die Bühne ging, darüber freute sich Jugendleiter Christoph Buck ganz besonders.

Bei den B-Junioren traten zum Finale die Gruppensieger die Spielgemeinschaft SGM Altheim/Ertingen/Binzwangen gegen den SV Unlingen an, was die Gastgeber mit 2:0 gewannen. Die Platzierungen: 1. Altheim/Ertingen/Binzwangen, 2. Unlingen, 3. Hettingen/Inneringen, 4. Betzenweiler/Federsee, 5. Bolstern, 6. Riedlingen, 7. Sigdorf/Krauchenwies, 8. Seekirch/Attenweiler/Oggelshausen, 9. Altheim/Binzwangen/Altheim. Bei den C-Junioren setzten sich die Mannschaften aus Laupheim und Sigdorf/Krauchenwies in den Gruppenspielen durch. Sieger wurde die Mannschaft aus Laupheim. Die Platzierungen: 1. Olympia Laupheim, 2. Sigdorf/Krauchenwies, 3. Uttenweiler/Unlingen/Bussen, 4. Ertingen Binzwangen/Altheim I, 5. Steinhilben/Mägerkingen/Trochtelfingen, 6. Seekirch/Oggelshausen, 7. Herbertingen, 8. Braunenweiler, 9. Federsee und 10. Ertingen/Binzwangen/Altheim II.

Auch bei den D-Junioren hieß der Sieger FV Olympia Laupheim. Er bezwang die SG Ertingen/Binzwangen I im Finale mit 5:2. Die Platzierungen: 1. Laupheim, 2. Ertingen/Binzwangen I, 3. Öpfingen, 4. Hohentengen, 5. Krauchenwies, 6. Trochtelfingen/Steinhilben/Mägerkingen, 7. Riedlingen, 8. Ertingen/Binzwangen II, 9. Altheim. Bei den E-Junioren standen sich im Finale die Gruppensieger Ertingen/Binzwangen und Sigmaringendorf gegenüber. Dabei behielt das Team aus Sigmaringendorf mit 6:1 die Oberhand. Die Platzierungen: 1. Sigmaringendorf, 2. Ertingen/Binzwangen, 3. Hohentengen, 4. Zwiefalten, 5. Krauchenwies, 6. Ertingen/Binzwangen II, 7. Riedlingen, 8. Altheim, 9. Herbertingen.