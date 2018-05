40 Jahre Fasnet oben im Dreikönigsstüble

Am Gompiga Donnschtig ist abends in den Lokalen der Stadt etwas los. Närrisch gekleidete Gäste schunkeln, singen und lassen sich unterhalten. Der Dreikönig in Bad Saulgau hat einen besonderen Grund zum Feiern: Seit 40 Jahren engagieren sich Beate und Hans-Georg Rimmele als Wirtsleute für die Fasnet.

1978 übernahmen Hans-Georg Rimmele und seine Frau Beate den Dreikönig von Eugen und Luise Rimmele. Die einstige Wirtschaft im Erdgeschoss wurde ausgeräumt und im ersten Obergeschoss des Fachwerkhauses eine gemütliche Gaststube eingerichtet. Ein Großteil der Inneneinrichtung einschließlich des Stammtisches mit der Holzverkleidung und den Wappen der Gemeinden aus dem Altkreis Saulgau wanderte ein Stockwerk höher.

Seither betreten auch die närrisch gestimmten Gäste den Dreikönig am Gompigen vom Gässchen neben dem Gebäude aus, gelangen über die breite knarzende Holztreppe in den ersten Stock und betreten dort die gemütliche, närrisch geschmückte Gaststube. Extra für die Fasnet wird ein Nachbarraum für die Fasnet hergerichtet. Der Andrang ist schließlich enorm.

„Wir machen das aus der Liebe zum Brauchtum“, sagt Beate Rimmele. Auf die Pflege der traditionellen Fasnet komme es an. Das war Hans-Georg und Beate Rimmele vor 40 Jahren genauso wichtig wie heute. Selbst während ihrer beruflich aktiven Zeit bereiteten sie die Wirtsstube jedes Jahr auf den närrischen Ansturm vor. Heute genießen die beiden einstigen Lehrer den Ruhestand. Diverse ehrenamtliche Engagements und ihre Tätigkeit als Wirtsleute im Dreikönig üben sie in der dritten Lebensphase weiterhin aus.

Neue Impulse durch Gruppen

In der Fasnetshochburg Singen am Hohentwiel, dem Geburtsort von Beate Rimmele, sei es Tradition gewesen, dass Gruppen in fantasievollen Kostümen an Fasnet durch die Stadt zogen und das lokalpolitische Geschehen närrisch kommentiert hätten. „Schon als 16-Jährige war ich dort als alte Frau unterwegs gewesen“, erinnert sich Beate Rimmele. Und doch sei es damals etwas anderes gewesen als heute. „Damals haben wir die Schränke nach alten Kleidern durchsucht, nicht wie heute Kostüme aus dem Internet bestellt.“

Als sie nach Saulgau kam, setzte sie hier diese Tradition fort. „Damals waren vielleicht zwei oder drei Gruppen in der Stadt unterwegs“, erinnert sich die Wirtin des Dreikönig. Beate Rimmele fand Gleichgesinnte und sorgte mit ihnen zusammen für neue Impulse. Ideen für neue Gruppen wurden umgesetzt. Andere wurden vom Gruppenvirus infiziert. „Das funktionierte wie im Schneeballsystem“, erinnert sich Beate Rimmele. So nahm die Zahl der Gruppen kontinuierlich zu.

Inzwischen konzentrieren Beate und Hans-Georg Rimmele die Kräfte auf die Fasnet im Dreikönig. „Wir pflegen hier die traditionelle Fasnet“, sagt Beate Rimmele. Im Dreikönig gehört es deshalb zur Tradition, dass Fasnetslieder angestimmt werden, begleitet vom Hans-Georg Rimmele am Klavier in der Gaststube. Mit „Komm ge gugga“ verfügt der Dreikönig gar über eine eigene Fasnetshymne.