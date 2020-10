38-Jähriger pöbelt in Geschäft

Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er in einem Lebensmittelgeschäft in der Moosheimer Straße volltrunken Kunden angepöbelt hatte. Laut Polizeibericht war der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, sich sicher zu bewegen. Die hinzugerufene Polizeistreife brachte ihn nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus in eine Ausnüchterungszelle. Dort blieb er bis zum folgenden Tag.