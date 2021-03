37-Jähriger randaliert in Wohnung einer Angehörigen

Ein 37-jähriger Mann hat am Dienstagabend versucht, gewaltsam in die Wohnung einer Familienangehörigen einzudringen. Er trat hierbei so heftig gegen die Eingangstüre, dass diese beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 250 Euro. Nachdem die Türe dem Angriff jedoch standhielt, betrat der 37-Jährige die Räumlichkeiten schließlich über ein geöffnetes Fenster und randalierte derart in den Zimmern, dass ein Teil der Einrichtung zerstört wurde. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei verließ der Aggressor die Wohnung und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.