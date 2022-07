3660 Euro für Kinderheim St. Johann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 25. Juni fand bei herrlichem Wetter die diesjährige Expert Golf Trophy statt. Ein Turnier einer bundesweiten Golfserie der Expert Elektromärkte, in Bad Saulgau unterstützt vom Expert Markt Marcus Andre. Knapp 90 Teilnehmer spielten ab 10 Uhr bei besten Platzverhältnissen. Insgesamt freuten sich am Ende 17 Spieler über vordere Platzierungen und tolle Preise. Gesamtsieger bei den Herren wurde Noah Höninger mit einer herausragenden 2 unter Par Runde. Bei den Damen gewann seine Schwester Eva Höninger. Nach einem gemeinsamen leckeren Essen und der Siegerehrung wurden bei der Tombola noch weitere hochwertige Elektrogeräte verlost. Großer Gewinner an diesem Tag war aber das Kinderheim St. Johann Teilhabe in Wilhelmsdorf. Durch einen Teil des Startgeldes und aus den Erlösen des Losverkaufs der Tombola kamen insgesamt 3660 Euro zusammen. Damit ist die Finanzierung eines Flügels für die Musiktherapie für die Kinder gesichert. Herzlichen Dank an alle Spieler, Spender und an Expert für die Ausrichtung dieses tollen Events.