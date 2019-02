35-jährige Frau schwer verletzt

Wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 55-jährigen BMW-Fahrer. Der Mann hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Lindenstraße in Bad Saulgau einen Unfall verursacht, als er nach rechts in eine Straße abbiegen wollte und zum Ausholen nach links über die dortige Linksabbiegespur fuhr. Beim anschließenden Rechtsabbiegen prallte der 55-Jährige gegen den Fiat einer 35-jährigen Frau, die auf der Geradeausspur vorbeifahren wollte. Der Fiat wurde dadurch abgelenkt und stieß gegen den Masten einer Straßenlaterne. Bei der Kollision wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Da der 55-Jährige nach Akohol roch, führte die Polizei einen Alkoholtest durch, der 1,6 Promille ergab. Daraufhin musste der Verursacher zur Blutprobe und die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Den Sachschaden gibt sie mit 17 000 Euro an. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.