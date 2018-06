30 Minuten lang plumpsen die Promis ins Wasser

Bleibt es nun trocken oder nicht? Diese bange Frage hat sich gestern Vormittag noch nicht eindeutig beantworten lassen. Davon unbeirrt, gab es bereits zum Auftakt des Happy Family Days um 10 Uhr die ersten Warteschlangen. Am frühen Nachmittag lassen die Besuchermassen bei sommerlichen Temperaturen gar einen Besucherrekord erahnen.

Dass es bis zum Veranstaltungsende nicht regnen wird, davon ist Christel Haag vom Bürgerausschuss für Heimatpflege überzeugt. Schließlich ist der Schweizer Wetterradar nach ihren Erfahrungen eine höchst zuverlässige Wettervorhersage-Quelle. Sie sollte Recht behalten. Schon morgens strömen Besucher in die Innenstadt. Vor allem Familien mit Kindern. Auch am Stand der Stadtwerke herrscht schon dichtes Gedränge. Hier werden auch diesmal wieder Laufkarten an die Kinder verteilt. Die machen sich danach neugierig auf den Weg, um die erforderlichen Stempel zu sammeln. Doch zuvor müssen so manche Herausforderungen in Form von Spielen, Fragebögen und anderen Aktionen gemeistert werden.

„Ich bin ganz überrascht, dass jetzt schon so viel los ist“, sagt Stadträtin Helga Brey. Dicke Menschentrauben bilden sich auch hinter der St.-Johannes-Kirche. Etwa am Toom-Glücksrad. Oder direkt daneben beim Promi-Tunken, einer Aktion des Fördervereins für Brauchtums- und Jugendpflege der Bad Saulgauer Dorauszunft. Mehrere Personen aus dem öffentlichen Leben haben sich bereit erklärt, sich mithilfe einer entsprechenden Gerätschaft und in Verbindung mit einem Wurfspiel in den Wasserbottich plumpsen zu lassen. Da bleiben natürlich weder die Haare trocken noch die Kleidung. Und das natürlich für einen guten Zweck. Jeweils die Hälfte der Einnahmen geht an den Förderverein und die Bad Saulgauer Ministranten-Gruppe. Die Zuschauer haben ihren Spaß, während für den „Promi“ die vorgegebenen 30 Minuten ganz schön lang werden können.

„Wir sind immer beim Happy Family Day dabei, eine tolle Veranstaltung“, erzählt eine junge Familie derweil. Dass dieser wegen der Fußballweltmeisterschaft bereits um zehn Uhr begonnen hat, finden sie gut. „Das könnte man so beibehalten“, ist sich die Familie einig. Mit vielen Mitmach-Aktionen und Informationen wird die angrenzende Landwirtschaftsstraße diesmal komplett von der Firma Claas belegt. Auch auf der Erlebnis- und Gesundheitsstraße haben vor allem die Kinder die Qual der Wahl. Wohin geh ich jetzt zuerst? Zum Basteln, zum Kasperle-Theater, zum Golfen oder Malen? Ganz Mutige wagen sich ans Bierkistenstapeln Erwachsene nutzen die Zeit für Beratungsgespräche, unterstützen die Kinder bei der Laufkarten-Aktion oder spielen einfach selber mit. Von der Neuen Mitte über die Fußgängerzone bis zum Marktplatz herrscht derweil richtige Volksfeststimmung, die Besucher genießen die musikalische Unterhaltung genau so wie das reichhaltige Essensangebot. „Ich bin stets erstaunt darüber, wie kreativ die Standbetreiber jedes Jahr aufs Neue sind“, sagt Thomas Lehenherr, städtischer Umweltbeauftragter und in Kooperation mit der Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH (Tbg) Mitorganisator der Veranstaltung. Ihn freut besonders, dass es beim Happy Family Day auch diesmal wieder gelingt, ein vielfältiges Unterhaltungs- und Informationsangebot mit spielerischem Lernen für die Kleinen zu verbinden.

Markus Barth, Prokurist der Tbg, freut sich über die vielen Familien, die dieses rundweg abwechslungsreiche und informative – und nicht zuletzt kostenlose – Angebot genießen. „Unser Konzept geht auf“, sagt er. Währenddessen gibt es fast kein Durchkommen mehr. Und es sieht ganz danach aus, als ob es einen Besucherrekord geben könnte.