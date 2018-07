29 neue Fußball-Schiedsrichter

29 Absolventen haben die Prüfung des gemeinsamen Schiedsrichterneulingskurses in Blochingen bestanden. Während einige Schiedsrichtergruppen im Württembergischen Fußball-Verband (WFV) nur mit Not oder teilweise keinen Neulingskurs zustande bringen, ist es den Gruppen Sigmaringen und Bad Saulgau gelungen, einen solchen Kurs auf die Beine zu stellen. Um dem weiteren Schiedsrichtermangel Einhalt zu gebieten, sei dieser Kurs enorm wichtig, hatten Bezirksschiedsrichterobmann Anton Guth (Riedlingen) und Sigmaringens Schiedsrichterobmann Martin Maier vor der Veranstaltung deutlich gemacht und im Vorfeld eifrig die Werbetrommel gerührt. Nachdem bereits in der abgelaufenen Runde das eine oder andere Pflichtspiel im Bezirk aufgrund Schiedsrichtermangels nicht hatte besetzt werden können, haben auch viele Vereine umgedacht und den Ernst der Lage erkannt und ihrerseits nach geeigneten Kandidaten gesucht. Die beiden Obleute Guth und Maier waren dann insgeheim überrascht, dass sich am Ende 30 Teilnehmer für den Neulingskurs anmeldeten. Erfahrungsgemäß gingen beide Obleute im weiteren Verlauf des Neulingskurses davon aus, dass der eine oder andere Teilnehmer noch das Handtuch werfen würde. Dem war aber nicht so. Nur ein Teilnehmer sah sich nicht im Stande, den Kurs abzuschließen. Heinz-Werner Zwicknagel, der quasi zum Abschluss seiner Karriere noch diesen Kurs als Lehrwart abhielt, zeigte sich ebenfalls überrascht, wie viele Teilnehmer sich den Fragen stellten.

Acht im zweiten Anlauf

Sieben Lehrabende standen in Blochingen zwischen dem 4. Juli und dem 20. Juli auf dem Plan, einschließlich der Prüfung. Die Spannung stieg am 20. Juli, als Heinz-Werner Zwicknagel zur Prüfung bat. Von 29 Prüflingen fielen leider gleich acht im ersten Abschnitt durch. Für sie setzte Anton Guth eine Nachprüfung an, die inzwischen alle bestanden haben. Nach der Prüfung wurden die Neulinge, die bestanden haben, auf ihre Aufgaben vorbereitet. Er erläuterte die ersten Schritte. Im Blickfeld standen der Spielbericht online. Die Paten, die den Neulingen in den ersten Spielen zur Seite gestellt werden, stellt die jeweilige Gruppe. Anton Guth wie auch Martin Maier greifen hier auf ihre bewährten Kräfte zurück.