29-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Wirkung von Marihuana 29-jähriger Mann in Bad Saulgau Auto gefahren. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulga. Während der Kontrolle erlangten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der 29 Jahre alte Fahrer unter Drogenbeeinflussung stand. Nach einem positiven Drogentest musste sich der 29-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurden nun Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung eingeleitet.