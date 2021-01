29-Jähriger fährt betrunken über Kreisverkehr

Ein 29-Jähriger hat laut Polizeimeldung an Neujahr gegen 3.30 Uhr einen Unfall verursacht. Der Mann überfuhr alkoholisiert den Kreisverkehr der Ortsumgehungsstraße L 283/Buchauer Straße in Bad Saulgau. Ein Test ergab einen Promillewert von über 1,7. Zudem war der 29-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und streifte bei dem Vorfall einen Baum und kam auf dem Fußweg zum Stehen. Da das Auto Öl verloren hatte, war ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz. Ein Bagger trug das Erdreich ab, da sich der Unfall im Wasserschutzgebiet ereignete. Beim Unfallverursacher wurde auf Anordnung der Beamten von einem Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer blieb unverletzt, musste seinen Führerschein abgeben und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Am VW-Golf entstand ein Totalschaden von 3000 Euro.