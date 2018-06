Ein 29-jähriger Seat-Fahrer hat sich Sonntagnacht bei einem Unfall bei Bondorf leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr wollte er mit seinem Auto auf der L 280 einem Reh ausweichen. Dabei prallte er gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Mit leichten Verletzungen kam der 29-Jährige in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des Totalschadens gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an.