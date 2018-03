27 Nachholspiele stehen an

Ab geht die wilde Fahrt. Der Bezirksvorsitzende und Spielleiter der Bezirksliga, Jürgen Amendinger, hat die 27 ausstehenden Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga angesetzt. Richtig übel erwischt hat es die Sportfreunde Hundersingen, die gleich sechsmal zu Nachholspielen antreten müssen, gefolgt von Schelklingen-Hausen (5) sowie Ebenweiler, SG Altheim, FC Laiz, FV Altshausen (je 4). Insgesamt betrachtet ist keine Mannschaft verschont geblieben. Dennoch gibt es Vereine, die es vergleichsweise locker angehen lassen können. Der SV Uttenweiler muss nur ein Nachholspiel bestreiten, der FV Neufra, der FV Bad Schussenried, der SV Sigmaringen und der FV Bad Saulgau müssen zweimal ran, die TSG Rottenacker, der SV Hohentengen und der FC Krauchenwies/Hausen und der SV Bad Buchau dreimal.

Die ersten Nachholspiele stehen an Ostern, genauer am Karsamstag an. Fünf Spiele sind angesetzt. Weiter geht es am Ostermontag. Und so richtig rund geht es dann ab dem 18. April. Dann gibt es fünf englische Wochen in Folge, wenn auch natürlich nicht für alle Mannschaften.

Allerdings, lässt der Bezirksvorsitzende wissen, seien die Ansetzungen vorläufiger Natur. Es sei den Vereinen nach Absprache durchaus noch möglich, Spiele zu verlegen, sollten sich beide beteiligten Vereine einig werden. Allerdings müssen die Nachholspiele bis spätestens 17. Mai absolviert sein, da sich die Saison dann schon auf der Zielgeraden befindet. Die Saison endet am 9. Mai. Wir haben in einer Übersicht die Nachholtermine zusammengefasst. In Klammern finden sich immer Datum und Spieltag an denen das Spiel ursprünglich angesetzt war.

Sa., 31. Mrz., 15 Uhr: FC Mengen - SV Ebenweiler, SV Hohentengen - FV Schelklingen-Hausen, SF Hundersingen - SG Altheim, FV Bad Schussenried - FC Laiz, SV Bad Buchau - TSG Rottenacker. (alle vom 12. November/14. Spieltag)

Mo., 2. Apr., 15 Uhr: SF Hundersingen - FC Laiz (vom 3. Dezember/18.)

Mi., 18. Apr., 18.15 Uhr: SF Hundersingen - SV Sigmaringen (vom 11. März/19.), SV Uttenweiler - SG Altheim (vom 3. März/18.); Do., 19. Apr., 18.15 Uhr: SV Ebenweiler - FV Altshausen (vom 4. März/18.)

Mi., 25. Apr., 18.30 Uhr: FC Laiz - SV Hohentengen (vom 3. März/18.); Do., 26. Apr., 18.30 Uhr: FV Neufra/D. - SV Uttenweiler (vom 12. Nov./14.), SV Ebenweiler - FC Krauchenwies/Hsn. (vom 19. Nov./15.), FV Bad Saulgau - SF Hundersingen, TSG Rottenacker - FV Altshausen, SG Altheim - FV Scheklingen-Hsn. (vom 25. Nov./16.), FV Bad Schussenried - SV Bad Buchau (vom 11. Mrz./19.).

Mi., 2. Mai, 18.45 Uhr: SV Sigmaringen - FV Altshausen (vom 2. Dez./17. .), FC Krauchenwies/Hsn. - FV Bad Schussenried (vom 3. Mrz./18.); Do., 3. Mai, 18.45 Uhr: FC Laiz - FV Neufra/D. (vom 25. Nov./16.), FV Scheklingen-Hsn. - SV Uttenweiler (vom 3. Dez./17.), TSG Rottenacker - SF Hundersingen (vom 4. Mrz./18.)

Do., 10. Mai (Christi Himmelfahrt), 15 Uhr: SG Altheim - SV Hohentengen, FV Scheklingen-Hausen - FC Mengen (bd. vom 19. Nov./15.), FV Bad Schussenried - SV Ebenweiler, SV Bad Buchau - FC Krauchenwies/Hsn. (bd. vom 3. Dez./17.).

Do., 17. Mai, 19 Uhr: SF Hundersingen - FV Altshausen (vom 10. Dez./8.), FV Bad Saulgau - FV Schelklingen-Hsn. (vom 4. Mrz./18.).