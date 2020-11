25-Jähriger fährt unter Drogen

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich ein 25 Jahre alter Autofahrer verantworten, den eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen um kurz vor 2 Uhr in der Buchauer Straße in Bad Saulgau kontrolliert hat. Der Audi-Fahrer zeigte bei einem Test drogentypische Ausfallerscheinungen. Als ein Urintest positiv auf THC reagierte, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.