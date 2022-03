24-Jähriger wird zusammengeschlagen

In der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau ist es am Samstagmorgen gegen 4.35 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen, bei der zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren verletzt wurden.

Das 24-Jährige Opfer befand sich nach Angaben der Polizei zunächst vor einer Diskothek, als er mit einer sechsköpfigen Personengruppe in einen verbalen Streit geriet. Der Geschädigte begab sich anschließend zu einem nahe gelegenen Imbiss, wo er kurze Zeit später von drei Personen aus der vorherigen Gruppe angegriffen und geschlagen wurde. Der 24-Jährige ging zu Boden, wurde aber weiterhin von den drei Tätern getreten und geschlagen. Ein 23-Jähriger wollte dem auf dem Boden liegenden 24-Jährigen helfen und versuchte, die Schläger abzulenken. Daraufhin gingen die Täter auf den 23-Jährigen los und schlugen diesen ebenfalls.

Die Opfer wurden bei der Auseinandersetzung im Gesicht und am Hinterkopf verletzt, sodass sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten.

Bei dem Haupttäter soll es sich, so die Angaben der Polizei, um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit Lockenkopf gehandelt haben. Er war unter anderem mit einem dunkelblauen Lacoste-Pullover bekleidet. Die anderen Personen der Gruppe sollen 20 bis 25 Jahre alt und athletisch gebaut gewesen sein. Zum Teil wurden schwarze Bomberjacken und zerrissene Jeans getragen.