22 Schülerinnen und Schüler unterstützen künftig die Pause

Im Rahmen eines eineinhalbtägigen Seminars, welches am Freitag, 2. Dezember, im Jugendwohnheim der Willi-Burth-Schule startete und am Samstag, 3. Dezember, endete, absolvierten insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler der Berta Hummel-Schule erfolgreich ihre Ausbildung zum Pausenengel. Die Ausbildungsinhalte wurden von Jacqueline Schechtel, Sandra Hoffmann und Sophie Schwer, Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth durch verschiedene Gruppenarbeiten vermittelt.

Nach einer kurzen Kennenlernrunde startete das Seminar, das nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder durchgeführt werden konnte, am Freitagnachmittag zunächst mit einer Einweisung in die Hausordnung, der Verteilung der Ordnungsdienste sowie dem Bezug der Zimmer, was trotz der Größe der Seminargruppe recht schnell abgeschlossen werden konnte. Am ersten Tag setzten sich die Schülerinnen und Schüler vor allem mit ihren künftigen Aufgaben als Pausenengel auseinander. Auf vorbereiteten Plakaten wurde unter anderem festgehalten, welche Aufgaben ein Pausenengel hat und welche Eigenschaften dafür wichtig sind. Nach dem Abendessen gab es einen Filmabend mit Popcorn, auf den sich viele schon im Vorfeld des Seminars gefreut hatten. Am Samstagmorgen startete die Seminargruppe mit einem gemeinsamen Frühstück und danach folgten verschiedene Gruppenarbeiten, bei denen das Thema Kommunikation im Vordergrund stand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuten sich über die vorbereiteten Seminarmappen sowie einen vierfarbigen Stift, den sie umgehend für die Gestaltung ihrer Mappen einsetzten.

Nach dem Mittagessen wurden weitere Inhalte des Pausenengel-Seminars behandelt. Zu ihnen zählten beispielsweise eine erlebnispädagogische Übung (Tower of Power) sowie die gewaltfreie Kommunikation (Wolf- und Giraffensprache). Gegen Ende des Seminars wurde von den künftigen Pausenengeln das Pausenengel-Versprechen unterzeichnet, in welchem nochmals alle wichtigen Aufgaben festgehalten sind. Mit Vorfreude und auch Spannung wird nun noch die feierliche Übergabe der Pausenengel-Urkunden erwartet, die am Mittwoch, 14. Dezember, an der Berta Hummel-Schule stattfinden wird.