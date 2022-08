22 Preise und 33 Belobigungen für Absolventen

Unter dem Motto „Die Zukunft gestalten“ wurden 136 Schülerinnen und Schüler der Haupt-, Werkreal- und Realschule vom Walter Knoll Schulverbund verabschiedet. Mit diesem Leitspruch erlebten die Absolventen, Eltern und Lehrkräfte die Feier zum Schulabschluss, heißt es in einer Mitteilung.

Eröffnet wurde die Feier mit einem Lied, gesungen von Musiklehrerin Kathrin Eisele. Ein sich daran anschließendes kleines Theaterstück, vorgetragen von Schülerinnen und Schülern aus den Klassen R 6c, R 9c und R 10c und des Debattier-Clubs, nahm auf den Text des Liedes Bezug und befasste sich mit der Frage: „Was hat uns die Schule eigentlich gebracht?“. Wie sich herausstellte, ganz schön viel. Und genau dies schaffe die Grundlage, um die eigene Zukunft zu gestalten.

Das griff auch Rektor Armin Masczyk in seiner Rede auf: „Eure Zukunft und auch unsere liegt in euren Händen. Ihr habt das Rüstzeug und damit die Grundlage erhalten, die Welt nach euren Vorstellungen zu gestalten. Vielleicht gelingt es euch, die momentane politische, wirtschaftliche und ökologische Sackgasse zu verlassen. Vielleicht gelingt es euch, und das hoffe ich sehr, unsere schöne Welt noch besser zu machen.“

Weiter nahm Armin Masczyk in seiner Rede Bezug auf die aktuelle Situation in der Gesellschaft, die an vielen Stellen ihre klare Struktur und damit auch eine gewisse Stabilität zu verlieren droht. Diese Herausforderungen gelte es künftig zu meistern. Und genau hier zeige sich, wie wichtig die Leistungsfähigkeit des Einzelnen und auch die der Gemeinschaft seien.

Auch die Leistungen der Abschlussklassen wurden gewürdigt. Insgesamt konnten 22 Preise und 33 Belobigungen ausgegeben werden. Darüber hinaus wurden einige von Sponsoren ausgelobte Sonderpreise verteilt. David Rist wurde in der Kategorie „Persönliche Weiterentwicklung“ mit dem Preis des Fördervereins sowie für seine Leistungen im technischen Bereich mit dem Preis der Firma Claas ausgezeichnet. Sascha Buchmann erhielt einen Preis des Rotary-Clubs, der für das außerordentliche soziale Engagement ausgelobt wurde. Buchmann überzeugte in diesem Bereich nicht nur mit interessanten Ideen, sondern auch mit seinem persönlichen Einsatz. Den Preis der Bürgermeisterin, der für besondere Leistungen im musischen und im künstlerischen Bereich vergeben wird, bekamen Carolina Stadler und Kira Csalami.

Am Schluss ergriffen auch die Klassenlehrer das Wort, um sich teils nachdenklich, teils humorvoll von ihren Schützlingen zu verabschieden. Auch die Schülerschaft verabschiedete sich mit kleinen Beiträgen, die noch einmal vom täglichen Miteinander und dem dadurch entstandenen Wir-Gefühl am Schulverbund zeugten.

Preise erhielten: Sascha Buchmann (W9a), Didem Osman (W9a), Ayse Gebesce (W9b), Ayse Sanverdi (W9b), Eugen Bludov (W10), Kira Vanessza Csalami (W10), Zahide Todua (W10), Lukas Engler (R10a), Kathrin Pfeiffer (R10a), Noah Gebhart (R10b), Hannah Beller (R10b), Laura Haller (R10b), Theresa Oswald (10b), Osmanscan Göl (R10c), Elias Gorskij (R10c), Paul Müller (R10c), David Rist (R10c), Emilia Köberle (R10c), Leonie Manz (R10c), Anna-Lena Rundel (R10c) und Carolina Stadler (R10c).

Sonderpreise: David Rist erhielt den Mathematikpreis für die Beste Prüfungsleistung und den Technikpreis ebenfalls für die beste Prüfungsleistung. Preis des Fördervereins: David Rist (R10c). Preis des Rotary Clubs: Sascha Buchmann. Preis der Bürgermeisterin für besondere Leistungen in den Fächern BK und Musik: Carolina Stadler (R10c) und Kira Vanessza Csalami (W10).

Belobigungen: Nick Ritscher (W9a), Devi Afanasjef (W9a), Kinga Heit (W9a), Maria Elena Luca (W9a), Anna Veres (W9b), Elias Hojati (W10), Fatmir Jonuzi (W10), Sarayut Yenchai (W10), Annemieke Boerger (W10), Ariana Nicola (W10), Jochen Dreher (R10a), Fabio Padula (R10a), Marc Stehle (R10a), Milena Baur (R10a), Medeleine Birkler (R10a), Melissa Kunert (R10a), Ramona Sonntag (R10a), Jülide Ügür (R10a), Angelina Sophie Wielatz (R10a), Fabian Arnegger (R10b), Nico Hofbaur (R10b), Frederic Lutz (R10b), Alexander Nassal (R10b), Julia Bart (R10b), Serife Harkci (R10b), Sara Yeniasci (R10b), Jan Gessler (R10c), Maximilian Schmid (R10c), Sinan Topal (R10c), Sophia Eisele (R10c), Alina Epp (R10c), Celine Goch (R10c), Viola Laub (R10c), Katja Müller (R10c) und Alisa Sander (R10c).