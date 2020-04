22-Jähriger hustet Frau absichtlich ins Gesicht

Ein alkoholisierter 22-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in der Martin-Staudt-Straße in Bad Saulgau zunächst mit einem Stuhl auf seinen 59-jährigen Mitbewohner losgegangen und verletzte ihn leicht. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete er mit seinem Fahrrad.

Kurz darauf trat der Mann an der nahegelegenen Filiale eines Schnellrestaurants abermals in Erscheinung. Dort bestellte er am Drive-in-Schalter mehrere Hamburger und hustete der Angestellten mit einem Lächeln und dem Hinweis auf Corona aus nächster Nähe ins Gesicht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und veranlasste eine Blutentnahme. Es erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.