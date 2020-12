21-Jähriger geht auf Polizisten los

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße im in Bad Saulgau Rahmen seiner Festnahme die eingesetzten Polizisten beleidigt und derart angegriffen, dass ein Beamter verletzt wurde

Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung aufgefallen. Bei der folgenden Kontrolle reagierte er den Beamten gegenüber sofort provokant und äußerst aggressiv. Da außerdem bekannt wurde, dass gegen den Mann eine Fahndungsausschreibung bestand, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Nach Darstellung der Polizei beleidigte er die Beamten, trat in deren Richtung und versetzte einem Polizisten unvermittelt einen Kopfstoß. Hierdurch erlitt dieser nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Verletzungen waren so gravierend, dass der Beamte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen, der später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie ein Messer, das sie in der Folge beschlagnahmten. Gegen den 21-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.