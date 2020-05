21-Jähriger landet mit Auto im Bach

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Samstag kurz nach Mitternacht mit seinem Auto auf der Landstraße 280 zwischen Braunenweiler und Bondorf von der Fahrbahn abgekommen und in einen Bach gefahren. Das teilt die Polizei mit. Nachdem er laut Angaben eines Zeugen an dessen Haustür geklopft hatte, fanden die verständigten Polizeibeamten den jungen Mann kurze Zeit später regungslos in einer Hecke liegend vor. Da der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung vorlag, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an, die von der Notärztin erhoben wurde, bevor der Rettungsdienst den jungen Mann ins Krankenhaus brachte. Das Fahrzeug des Unfallverursachers, den nun ein Strafverfahren erwartet, ist am Samstagmorgen bei Tageslicht geborgen worden.