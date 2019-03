21-Jähriger attackiert mit Bierflasche

Aus noch unbekannten Gründen ist ein 21-Jähriger am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr mit einem 17-jährigen Jugendlichen und dessen 24-jährigem Begleiter in der Herbertinger Straße aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung verletzte er den Jugendlichen leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 21-Jährige zunächst versucht, dem 17-Jährigen einen Schlag mit einer Bierflasche zu versetzen, was ihm aber nicht gelang. Anschließend soll der Tatverdächtige den Jugendlichen mit einer Scherbe attackiert und dabei leicht an der Hand verletzt haben. Das Geschehen verlagerte sich daraufhin in die Hauptstraße, wo der 21-Jährige laut eines Zeugen die Scheibe eines Ga-ragentors einschlug. Während die hinzugerufene Polizei den 17-Jährigen und dessen Begleiter noch antreffen konnte, hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern an.