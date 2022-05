Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 der Bläserklasse besuchten im Stadtmuseum die Sonderausstellung „200 Jahre im Takt der Zeit“ zum Jubiläum der Stadtmusik Bad Saulgau. In Begleitung von ihrem Lehrer Florian Strobel lauschten die künftigen Musikerinnen und Musiker interessiert den sachkundigen Ausführungen des Ausstellungsmachers Wolfgang Schuttkowski. Sie erhielten einen Einblick in die Höhen und Tiefen der 200-jährigen Geschichte der Stadtmusik vom Königreich Württemberg bis in die heutige Zeit. Neben der Darstellung der jahrzehntelangen erfolgreichen Jugendarbeit wurde auch das Zusammenwirken mit anderen Bad Saulgauer Traditionsvereinen, wie der Bürgerwache Bad Saulgau und der Dorauszunft Saulgau, erläutert. Auf der Weltkarte mit den zahlreichen Reisezielen konnten die Schülerinnen und Schüler mittels QR-Codes landestypische Melodien anhören, die allesamt von der Stadtmusik eingespielt wurden. Aus dem reich bestückten Uniformenschrank, der sämtliche Uniformen einer Stadtmusikerin beziehungsweise eines Stadtmusikers enthielt, konnten einzelne Uniformteile anprobiert werden. Zum Abschluss der Führung bedankte sich Wolfgang Schuttkowski bei (seinem Musikerkollegen) Florian Strobel und den Schülerinnen und Schülern für ihr Interesse und sprach die Hoffnung aus, möglichst viele von ihnen entweder bei der Stadtmusik oder auch bei anderen Musikvereinen wiederzusehen. Die Ausstellung ist letztmalig geöffnet am Samstag, 28. Mai von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. Mai von 14 bis 17 Uhr.