20-Jähriger fährt unter Drogen

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Bad Saulgau die Autofahrt eines 20-jährigen gestoppt. Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Kontrolle unterzogen. Während der Überprüfung ergab sich aufgrund verschiedener Anzeichen der Verdacht, dass der 20-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlassten. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. eine entsprechende Anzeige wird laut Polizeibericht folgen.