2. Bundespreis für Tobias Groß

Alljährlich wird in der ersten Woche über Pfingsten das bundesweite Finale von „Jugend musiziert“ ausgetragen. In diesem Jahr qualifizierten sich der Saxophonist Tobias Groß zusammen mit seinem Klavierpartner Benjamin Friesinger zum Bundeswettbewerb. Nach einem ersten Preis auf Regionalebene in Ulm Ende Januar lösten sie, mit einem ersten Preis mit „Weiterleitung“, gemeinsam das begehrte Ticket in der Kategorie „Duo Klavier und ein Blasinstrument“ beim Landeswettbewerb in Pforzheim Ende März. Mit Werken von Bach, Woods und Creston überzeugten sie zusammen die Bundesjury in Oldenburg am vergangenen Pfingstsamstag und beiden Musikern wurde ein 2. Bundespreis in der Altersstufe fünf anerkannt. Als „Duo“ war es für die jungen Musiker nicht der erste gemeinsame Auftritt auf Bundesebene. Bereits im Jahr 2019 erspielten sie sich einen 3. Bundespreis in Halle an der Saale. Benjamin Friesinger wird an der städtischen Musikschule Ulm von Sylvia Kühn-Padros unterrichtet, Tobias Groß erhält seinen Unterricht an der städtischen Musikschule Bad Saulgau in der Klasse von Musikdirektor Marc Lutz.