19-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Glück im Unglück hatte laut der Polizei ein 19-jähriger Autofahrer, der er am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr mit seinem Audi auf der K 8276 zwischen Dürnau und Kleintissen mit seinem Wagen von der Fahrbahn angekommen ist.

In einem Waldstück sei der Mann aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr einen Leitpfosten und touchierte im Anschluss einen Baum, sodass er sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kann. Der leicht verletzte 19-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird.