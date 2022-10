19-Jährigen sollen auch Opferstöcke aufgebrochen haben

Die Polizei Bad Saulgau ermittelt gegen einen 19-Jährigen und eine Gleichaltrige, die mehrere Diebstähle in der Region begangen haben sollen. Die beiden stehen im Verdacht, mehrere Automaten an Hofläden in der Region aufgebrochen und Geldkassetten sowie Bargeld gestohlen zu haben. Obwohl gegen die jungen Menschen bereits die Ermittlungen eingeleitet waren, wurden sie kurze Zeit später auf frischer Tat ertappt, als sie auf einem Blumenfeld in Bad Saulgau eine Geldkasse mit Bargeld gewaltsam mit einer Flex öffnen wollten, um das Bargeld zu entwenden. In einer Fahndung stellten Polizeibeamte einen 19-Jährigen und seine Begleiterin fest.

Folgeermittlungen ergaben nun weitere Hinweise. Bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden Verdächtigen fanden die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau umfangreiche Beweismittel auf, die den Verdacht erhärten, dass die 19-Jährigen für weitere Eigentumsdelikte, unter anderem mehrere Opferstock-Aufbrüche in Hohentengen und Umgebung, verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Auf beide kommen Strafanzeigen zu.