19-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat einen 19-Jähriger am Montag gegen 18 Uhr auf Höhe der Einmündung Blumenstraße in Bad Saulgau kontrolliert. Bei der Überprüfung konnten durch die Polizeibeamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Deshalb wurde der junge Mann zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus gebracht Nach Abschluss der Maßnahmen untersagten die Beamten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.