19 Fantasiegruppen bekommen zwischen 33 und 333 Euro

Viele Fantasiegruppen machen den Gompiga Donschtig in Bad Saulgau zu einer Attraktion. Es sei „ein tolles Ereignis für die ganze Region“, sagte Raphael Osmakowski-Miller, Zunftmeister der Dorauszunft Bad Saulgau bei der Preisübergabe am Dienstag. Ein Grund für die Qualität der Gruppen ist der von Dorauszunft, Schwäbische Zeitung und Stadt organisierte Wettbewerb. Am Dienstag überreicht der Zunftmeister in der Zunftstube im Buchauer Amtshaus die Preise an die von einer Jury prämierten Gruppen: Gutscheine für die Kleber Post im Gesamtwert von insgesamt 1200 Euro. Die 19 prämierten Gruppen bekamen, je nach Platzierung, zwischen 33 und 333 Euro. Das Siegerteam „Die Wichtigen“ zeigte ihre Nummer nochmals und erntete viel Applaus. Im Anschluss präsentierten sich die Gewinner in und um den Narrenbrunnen.