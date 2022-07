Auch im dritten Jahr in Folge standen die Abschlussprüfungen der kaufmännischen Berufsschule im Zeichen der Corona-Pandemie. An der Sommerprüfung 2022 haben 68 Prüflinge der Helene-Weber-Schule teilgenommen, es konnten 18 Preise und fünf Belobigungen vergeben werden, so die Schule.

Sabrina Appeltauer nahm sich für jede Klasse Zeit und zeigte in ihrer Ansprache die Besonderheiten der kaufmännischen Ausbildungsberufe an der Helene-Weber-Schule auf. So hob sie bei den Verkäufern und Kaufleuten für Einzelhandel heraus, dass durch zahlreiche Projektarbeiten, insbesondere Warenpräsentationen und das Führen von Verkaufsgesprächen, über alle Ausbildungsjahre hinweg überfachliche Kompetenzen geschult wurden, auch mit dem Ziel, die Berufsschüler optimal auf die IHK-Prüfung vorzubereiten.

Die Kaufleute für Büromanagement durften vom ersten Schultag an Tablet-Unterricht genießen, wodurch eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ermöglicht und zugleich die digitale Medienkompetenz geschult wurde. Die angehenden Kaufleute im Groß- und Außenhandel glänzten während ihrer Berufsschulzeit durch ein groß angelegtes Tandem-Projekt, in dem die Besonderheiten der Ausbildungsbetriebe präsentiert und oft vor Ort zur Schau gestellt wurden. Die Zusatzqualifikation Technik vermittelte den nun ausgebildeten Industriekaufleuten neben den kaufmännischen Kenntnissen auch technische Grundlagen. Dadurch konnten der Blick und das Einsatzspektrum erweitert und die Chancen am Arbeitsmarkt verbessert werden. Diese Besonderheit beurkundet die Helene-Weber-Schule separat.

Sabrina Appeltauer bezeichnete die wiederum unter Coronabedingungen durchgeführten Abschlussprüfungen als „eine erhebliche Kraftanstrengung“, auch weil die Prüfungen ohne Coronabonus durchgeführt werden mussten, beispielsweise ohne Zeitverlängerung. Sie hob sie zudem hervor, dass die Absolventen mit einer dualen Ausbildung ein hervorragendes Fundament für ihre berufliche Zukunft legten, denn die duale Ausbildung trage ganz entscheidend zu unserer Wirtschaftskraft bei. Die beste Voraussetzung bildet ein hervorragender Abschluss, für den die Einzelhändlerin Christina Schatz (AWG Mode Center) von der Vereinigung „Unser Bad Saulgau“ (UBS) für die beste Leistung im Ausbildungsberuf Kauffrau im Einzelhandel mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Zusätzlich erhält sie den Sonderpreis des Landkreises Sigmaringen für die beste Leistung in der kaufmännischen Berufsschule insgesamt. Der Büromanager Niklas Fischer (Stadler Treppen GmbH und Co. KG) wurde vom Förderverein der Helene-Weber-Schule für die beste Leistung im Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement mit einem Preis ausgezeichnet. Den Sonderpreis der Industriekaufleute, gesponsort von der Geberit Verwaltungs GmbH, erhält die in diesem Unternehmen ausgebildete Eva-Maria Buchmann. Katharina Stark (Raiffeisen Agrar), die eine verkürzte Ausbildung absolvierte, konnte mit dem Sonderpreis des Groß- und Aushandels ausgezeichnet werden.

Sabrina Appeltauer rundete die kleinen Abschlussfeiern mit einem Verweis auf die sichere berufliche Zukunft ab, die eine duale Ausbildung biete. Junge Menschen hätten hierdurch eine starke und stabile Basis für ihr Berufsleben. Sollten die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten angenommen werden, komme man auf ein vergleichbares Lebenseinkommen wie ein Akademiker und zugleich schon früher an das eigene, selbst verdiente Geld. Zudem sei es heutzutage gut möglich, nach der Ausbildung oder sogar parallel zur Arbeitswelt ein Studium zu absolvieren.

Preise, Belobigungen und Sonderpreise

Verkäufer: Einen Buchpreis erhält Krauß, Sandra (1,3); Preise erhalten Essert, Violetta (1,8) sowie Taskin, Ilayda (1,8). Den Sonderpreis für Verkäufer erhält Krauß, Sandra.

Kaufleute für Einzelhandel: Buchpreis: Schatz, Christina (1,2), Gutermann, Chantal (1,4), Träger, Janine (1,3); Preise Gebesce, Arzu (1,6); Eine Belobigung erhält Merkit, Hilal (2,0). Den Sonderpreis des Einzelhandels sowie des Landkreises Sigmaringen erhält Schatz, Christina

Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Buchpreise erhalten Stark, Katharina (1,4), Belling, Laura-Celestina (1,4). Einen Preis erhält Dandorfer, Angelina (2,2) Den Sonderpreis des Großhandels erhält Stark, Katharina.

Kaufleute für Büromanagement: Einen Buchpreis erhält Fischer, Niklas (1,4). Einen Preis erhält Cesur, Ceren (1,9). Belobigungen erhalten Cuppari, Sophie (2,2), Ramadani, Elhane (2,0) und Fritz, David (2,0). Den Sonderpreis für Büromanagement erhält Fischer, Niklas

Industriekaufleute: Einen Buchpreis erhält Buchmann, Eva-Maria (1,4). Preise erhalten Kaya, Edis (1,8), Schultheiss, Selina (1,6), Sessler, Leonie (1,5), Sodenkamp, Leonie (1,7), Voggel, Pia (1,6). Eine Belobigung erhält Marino, Chiara (2,1). Den Sonderpreis der Industriekaufleute erhält Buchmann, Eva-Maria.