Sängerin Leni aus Bad Saulgau veröffentlicht ihre Debüt-Single

„Good enough“ ist der Titel des Popsongs der jungen Sängerin Leni aus Bolstern, der ab sofort weltweit auf Streaming-Portalen wie Spotify oder Amazon Music zu hören ist. Leni heißt mit bürgerlichem Namen Madeleine Trautmann und singt in ihrem selbst getexteten Lied über Hoffen, Zweifel und die Fragen, ob alles was man tut, auch gut genug ist.

Im Gespräch mit Schwäbische.de schildert die junge Musikerin den Weg vom ersten Singen im Kinderchor in ihrer Heimatgemeinde bis zur - quasi weltweiten – Präsenz bei den Streamingdiensten.

Die heute 18-Jährige, in einer musikbegeisterten Familie aufgewachsen, ging schon mit vier Jahren in den Kinderchor Bolstern und singt bis heute im jungen Chor Bolstern. 2015 hatte sie beim 50. Geburtstag ihrer Eltern ihren ersten Soloauftritt als Sängerin.

Vom Proberaum zum Gesangsunterricht

Das positive Feedback ermunterte sie, bei Judith Mutschler Gesangsunterricht zu nehmen. Zeitgleich nahm sie auch Klavierunterricht bei der Musikschule Soundwerk - beide sind bis heute wichtige Partner ihrer musikalischen Entwicklung.

Ich wollte schon immer meinen eigenen Song schreiben. Leni

Die erste Banderfahrung machte Leni bei einer Soundwerk-Band als Sängerin. Im August 2021 gründete sie zusammen mit ihrer Schwester Isabell und Jonas Huurdeman die Cover-Band JIM, bei der sie das Keyboard-Spiel und – natürlich – den Gesang verantwortet.

In dieser Formation waren ihre letzten Auftritte bei der Dorfplatzeinweihung in Bolstern und beim Bächtlerock in Bad Saulgau. Ihr nächster Auftritt ist beim Schlossfest in Aulendorf.

Mit einem musikalischen Projekt gibt sich die junge Frau aus Bolstern aber nicht zufrieden. Mit „Feel Good“ hat sie eine zweite Band . Dort spielt sie zusammen mit ihrer Schwester Isabell und Laura Abele. Als Hochzeitsband hat sich das Trio inzwischen schon einen Namen gemacht. Alle dieses treten sie bei 15 Hochzeiten auf.

Besonderes Geschenk zum Geburtstag

Den Start als Solosängerin hat sie ihrer Familie und ihren Freunden zu verdanken, die ihr anlässlich ihres 18. Geburtstages einen Besuch in einem Tonstudio geschenkt hatten, um unter professionellen Bedingungen ihren selbstgeschriebenen Songtext aufnehmen zu können.

„Ich wollte schon immer meinen eigenen Song schreiben. Es war eine tolle Erfahrung, mit Profis im Studio zu arbeiten und dabei zu erleben, wie aus der Idee ein Song entsteht“, beschreibt Madeleine Trautmann ihre Erfahrungen im Bismarck-Studio in Biberach.

Prominente Unterstützung fürs Debüt

Dass es für ihre Debüt-Single „Good Enough“ Schützenhilfe vom früheren DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf gegeben und sie damit den Zugang zu den Streamingportalen bekommen hat, freut die 18-Jährige besonders.

Inzwischen existiert „Good Enough“ auch als Akustikversion – mit Video. Begleitet wird sie dabei an der Gitarre von Thilo Türr von „Soundwerk“.