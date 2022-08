18.500 Euro Schaden und ein eingeklemmter Fahrer

Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, bei dem ein 71-jähriger Dacia-Fahrer am Montag gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen BMW-Fahrer in der Hauptstraße in Bad Saulgau übersehen hat.

Der Dacia-Fahrer war laut Mitteilung der Polizei auf der Schillerstraße unterwegs und wollte in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Herbertingen abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem BMW-Fahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Dacia abgewiesen und prallte in der Folge gegen den VW eines 39-Jährigen, der in der Kaiserstraße in Richtung Hauptstraße fuhr.

Beim Aufprall kippte der Dacia auf die Seite und dessen Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit über 40 Mann vor Ort und befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Weder er, noch die anderen Beteiligten wurden verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.