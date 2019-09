170 Jahre Wirtshaustradition: Darum muss die Gaststätte „Ochsen“ schließen

Die gute Nachricht: Der Gasthof „Ochsen“ in Wilfertsweiler öffnet nach der Sommerpause ab Sonntag, 8. September, wieder. Die schlechte: Am Jahresende schließt der beliebte Dorfgasthof für immer.

Vereine müssen sich nach Alternativen umsehen

Mit der Schließung zum Jahresende verliert die Region nicht nur ein anerkanntes und gern besuchtes Speiselokal mit gut bürgerlicher Küche, sondern auch einen Treffpunkt für Geburtstagsfeiern und Totenmahle, für Jahrgängertreffen oder Zusammenkünfte mit Vereinen oder beim sonntäglichen Stammtisch. Auch der monatliche Musikantenstammtisch muss sich ab dem kommenden Jahr eine neue Heimat suchen.

Wir wissen, dass wir unsere zahlreichen Kunden und Gäste, darunter auch viele Stammgäste, mit dieser Entscheidung überraschen. Wirt Josef Spehn jun.

Die Schließung ist kein spontaner Entschluss. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt der Wirt Josef Spehn jun. Sowohl die Eltern von Josef Spehn als auch er selbst und seine Frau Sibylle hätten den „Ochsen“ immer mit „Herzblut“ betrieben. „Wir werden ihn sicherlich auch noch bis zum Schluss mit Herzblut betreiben“, sagt Josef Spehn jun.

Er denkt aber auch an seine Gäste: „Wir wissen, dass wir unsere zahlreichen Kunden und Gäste, darunter auch viele Stammgäste, mit dieser Entscheidung überraschen und vielleicht auch enttäuschen.“ Doch eine Wirtschaft in dieser Größe und diesem großen Zuspruch könne heutzutage mit all den Vorgaben im gaststättenrechtlichen, arbeitsrechtlichen und finanzrechtlichen Bereich nicht mehr im Nebenerwerb geführt werden. Wirt Josef Spehn jun. arbeitet hauptberuflich im Bauhof in Bad Saulgau.

„Es ist schwer, aber eine richtige Vernunftentscheidung“, tragen die Eltern Paula und Josef Spehn die Entscheidung mit. In der Sommerpause wurden die Mitarbeiter informiert. Nun sollen auch die Öffentlichkeit und damit die Kunden und Gäste davon frühzeitig erfahren. Der Gerüchteküche soll so die Nahrung entzogen werden.

Eine lange Tradition geht zuende

Mit der Schließung des „Ochsen“ geht eine 170-jährige Wirtshausgeschichte in Wilfertsweiler zu Ende. Seit 1850 gibt es nachweislich den Gasthof. 1906 heiratete, der im Kloster Sießen beschäftigte Gastwirtssohn aus Unterurbach Josef Spehn ein. Seither ist es im Familienbesitz.

Josef blieb als Vorname bis zum heutigen Wirt, der der Unterscheidung wegen „Beppi“ gerufen wird, eine feste Konstante für die Nachfolger. Sohn Josef, den Älteren als begeisterter Waidmann noch bekannt, heiratete Maria geborene Eisele, die über viele Jahrzehnte bis zu ihrem Tode im Altern von 98 Jahren den „Ochsen“ prägte.

Mit ihr kam dann auch das Wild- und Rehessen, für das der „Ochsen“ bis heute besonders bekannt ist, auf die Speisekarte. Natürlich waren die Tiere vom Ehemann im regionalen Waldgebiet bei der Jagd erlegt worden. 1970 übernahmen die heutigen Senioren Josef und Paula geborene Schmid die Wirtschaft, die sie mit viel Einsatz zu dem machten, was der „Ochsen“ bis heute ausmacht: Ein Lokal mit guter regionaler Küche, in dem man sich als Gast willkommen und zuhause fühlt. Diese liebgewordene Tradition führten ab 2010 Beppi und seine Ehefrau Sibylle bis heute erfolgreich fort.

Dehoga sieht in der Schließung einen Trend

Die bevorstehende Schließung des „Ochsen“ liegt ganz im Trend. So schreibt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, dass das Gaststätten-Sterben im ländlichen Raum in Baden-Württemberg anhält. Im Jahr 2017 gab es in Baden-Württemberg rund 31 000 Gastronomie-Betriebe. Während deren Zahl im landesweiten Durchschnitt innerhalb von zehn Jahren um gut sieben Prozent gesunken ist, sind ländliche Regionen weitaus stärker betroffen.

So liegt der Rückgang im Landkreis Sigmaringen bei 18,7 Prozent. Fritz Engelhardt, Präsident des Dehoga spricht von einem deutlichen Stadt-Land-Gefälle und warnt vor mittelfristigen Standortnachteilen, vor allem auch beim Tourismus, weil es im ländlichen Raum an Gastronomie fehlt.

Bevor es nun aber in Wilfertsweiler so weit ist, werden die Spehns in altbewährter Weise gute Gastgeber sein. „Wir werden bis zum letzten Tag gerne für unsere Gäste da sein“ so Sibylle Spehn, die auch schon den Musikanten-Stammtisch am kommenden Montag, 9. September, im Visier hat. Dieser wird auch von Oktober bis Dezember wie gewohnt am ersten Montag im Monat stattfinden.

Sibylle Spehn erinnert auch alle Inhaber von Gutscheinen diese rechtzeitig einzulösen. Die Öffnungszeiten am Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag bleiben dieselben.