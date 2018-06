17 Teams starten beim 18. Dorfcup

Zum 18. Mal veranstaltet der Fußballverein Altshausen am kommenden Wochenende den Dorfcup in der Sporthalle Altshausen. 17 Mannschaften haben sich zu diesem Fußballturnier angemeldet. Die Auslosung ergab folgende Gruppeneinteilung: Gruppe A: Flamongos, Kick it like Andi, Corotex, Hottentotten; Gruppe B: Mosttrinker, Eichsteger Baguettebeleger, Die Königlichen, Biene Maja; Gruppe C: Junge Menschen brauchen Liebe, Los Arrogantos, FC DreBorianer, Hoppla; Gruppe D: Los Cojones, von links nach rechts, Mit Pauken und Trompeten, Higgi Higgi, Barfuß Bethlehem;

Die Vorrundenspiele werden alle am Samstag bestritten. Ab 12 Uhr spielen die Gruppen A und B und ab 14.15 Uhr die Gruppen C und D. Für die Endrunde qualifizieren sich die drei besten Teams einer jeden Gruppe. Am Sonntag folgt ab 11 Uhr die Runde der Viert-, und Fünftplazierten der Vorrunde. Die Endrunde der besten zwölf Mannschaften beginnt ab 12.50 Uhr. Das Endspiel ist auf 17.10 Uhr angesetzt. Titelverteidiger beim Dorfcup sind „Die Königlichen“. Für alle Spieler und Fans des Dorfcup steigt am Samstag ab 20 Uhr die „Players Night“ im Sportheim vom FV Altshausen.