17-Jähriger Kradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Kraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Ostracher Straße in Bolstern zugezogen. Beim Einfahren von der Wilfertsweiler Straße auf die Ostracher Straße übersah der 82-jährige Fahrer eines VW offenbar den bevorrechtigten Zweiradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer mit seiner Yamaha und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2800 Euro beziffert.