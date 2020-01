17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad

Noch einmal glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Kirchstraße in Moosheim. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer war laut Polizeibericht vermutlich infolge eines Bedienungsfehlers in einer ansteigenden scharfen Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und gestürzt. Das Kleinriad rutschte über die Straße und prallte gegen den VW Golf eines entgegenkommenden 53-jährigen Autofahrers. Der Jugendliche zog sich bei seinem Sturz lediglich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden liebt laut Polizei bei etwa 2 000 Euro.