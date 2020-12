16000 Euro über das Online-Banking geklaut

Ein Geldbetrag in Höhe von 16 000 Euro ist einem 37-Jährigen Anfang der Woche im Zusammenhang mit der Nutzung von Online-Banking gestohlen worden.

Dem Mann fiel am Dienstag beim Überweisen eines Geldbetrages auf, dass die Transaktion wegen des angeblichen Überschreitens des festgelegten Tageslimits nicht möglich war. Ein Rückruf bei der Bank brachte Klarheit: Offensichtlich haben unbekannte Täter früher an dem Tag zwei hohe Überweisungen vom Konto des Mannes getätigt. Während die eine Transaktion noch rückgängig gemacht werden konnte, verlor der 37-Jährige durch die andere 16 000 Euro. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die Bankdaten des Mannes von Betrügern abgegriffen worden. In den Tagen zuvor war der Mann ungewöhnlicher Weise mehrfach zur Eingabe einer TAN aufgefordert worden.