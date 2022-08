160 Meter Foodtrucks auf dem Bad Saulgauer Festplatz

Das Streefood Picknick Festival macht vom 2. bis 4. September Halt auf dem Festplatz in Bad Saulgau. 22 Foodtrucks bereiten in ihren fahrenden Küchen zahlreiche nationale und internationale Gerichte zu. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

„In Bad Saulgau sind wir zum ersten Mal“, sagt Veranstalter Franz Frick aus Bad Schussenried, der im Juli mit seinem Streetfood Picknick Festival in Bad Waldsee war. Er freut sich bereits auf die Premiere in Bad Saulgau, die am Freitag, 2. September, beginnt. „Es sind 160 Meter Foodtrucks“, sagt Frick. 22 fahrende und vollausgestattete Küchen bereiten für die Besucherinnen und Besucher frische Gerichte und Getränke zu, um sie zu verkaufen. Die Wurzeln der Foodtrucks führen zurück auf die Straße. Heute werden Foodtrucks gerne für Firmenfeiern, für private Feiern als Catering gebucht. „Die Auswahl ist groß“, sagt Frick, der sich wünscht, dass die Besucherinnen und Besucher auch Decken mitnehmen, um darauf ihr kulinarische Köstlichkeit zu verzehren.

Trampolin für Kinder

Franz Frick will mit dem Streetfood Picknick Festival auch Familien als Zielgruppe erreichen, stellt deshalb für Kinder ein Satellitentrampolin auf. Und für die Erwachsenen hat sich der Veranstalter ein Rahmenprogramm mit mehreren Show-Acts einfallen lassen. Zum Auftakt am Freitagabend legt DJ Funky auf. Am Samstag gibt es ab 11.30 Uhr wieder Leckeres aus den Trucks, ab 14 Uhr ist der Sänger Martin Mort Baur aus Metzingen mit seiner akustischen Gitarre an der Reihe. Er spielt unter anderem Stücke von Cat Stevens, Pink Floyd oder Chris de Burgh. Und ab 18 Uhr unterhält DJ Matze Ihring mit seiner Mix-Show das Publikum auf dem Festplatz. Der letzte Tag am Sonntag, 4. September, beginnt ab 11.30 Uhr mit einer Streetfood-Hockete und endet gegen 19 Uhr. „Jetzt hoffen wir nur noch auf schönes Wetter“, sagt Franz Frick, der selbst einen Foodtruck betreibt.