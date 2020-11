16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 16-Jähriger rechnen, nachdem er am Dienstagnachmittag ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem Motorroller durch Bad Saulgau gefahren ist. Als er in der Kaiserstraße hinter sich ein Polizeifahrzeug erblickte, beschleunigte er sein Zweirad auffällig, bog ohne den Blinker zu betätigen ab und überholte einen Lastwagen. Nachdem er zunächst die Anhaltesignale der Polizei missachtete, konnten ihn die Beamten letzten Endes in der Klosterstraße stoppen. In der Kontrolle zeigte er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vor. Nachdem der Motorroller aber deutlich schneller als die für Mofas zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde fuhr, reichte diese jedoch nicht. Neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Jugendliche auch für das Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt.