15-Jähriger beleidigt lautstark einen Polizisten

Ein 15-Jähriger hat am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Hauptstraße in Bad Saulgau seinen Unmut über eine Personenkontrolle gegenüber einem Polizisten geäußert, der zu dieser Zeit privat mit seinem Kind unterwegs gewesen ist. Der 15-Jährige erkannte den Beamten, der ihn kontrolliert und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebrachte hatte, in der Stadt wieder und beleidigte diesen laut hörbar.

Begleiter machen nichts

Weiter spuckte der verärgerte Jugendliche in Richtung des Polizeibeamten, ohne ihn zu treffen. Seine Begleiter, die er offenbar dazu aufforderte, den Beamten ebenfalls anzugehen, verweigerten ihm allerdings die Unterstützung und trugen zu seinem Vorhaben nicht bei. Gegen den 15-jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer strafrechtlicher Vorwürfe eingeleitet.