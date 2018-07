Die 9. Auflage des Fußball-Blitzturniers in Langenenslingen steht am Samstag, 21. Juli, 16 Uhr an. Am Saisonvorbereitungsturnier um den Zwiefalter Klosterbräu-Cup treten vier Teams an. Der FC Ostrach (Landesliga), die TSG Rottenacker (Bezirksliga) sowie die A-Ligisten SV Betzenweiler und SV Langenenslingen.

Der FC Ostrach ist quasi neu formiert, geht stark verjüngt in die Saison. Luke Ender, Yannick Ender und Alexander Rambacher kamen vom FV Bad Saulgau 04, David Gebhart stößt vom SV Hohentengen zum Kader, Tenshi Kleiner kam vom SV Bolstern, Mirko Schiemann von den A-Junioren des SC Pfullendorf, Samuel Guglielmo, Lorenz Landes, Markus Schöb und Luca Senn gehörten in der vergangenen Saison allesamt noch den A-Junioren des FC Ostrach an. Eine große Aufgabe für das neue Trainergespann Timo Reutter/Christian Söllner diese jungen Spieler alle zu integrieren. Beide haben sich auf die Fahne geschrieben, die Mannschaft zu verjüngen und junge Spieler in die Startelf einzubauen. Verlassen haben den Verein Michael Eisele (berufsbedingt), Lukas Maier und Dieter Styben (Karriereende). Der SV Betzenweiler, der im zweiten Halbfinale ab 17 Uhr auf den FC Ostrach trifft, muss den Verlust der Hasenkampf-Brüder verkraften, die zurück zum SV Bad Buchau wechselten. Neu im Kader sind Noah Schubert (eigene Jugend), Tobias Wagner (SV Laupertshausen) und Daniel Kaser (Eintr. Seekirch). Ziel des SV Betzenweiler ist laut eigenen Angaben eine Platzierung unter den ersten Fünf.

Finale um 19.30 Uhr

Das erste Halbfinale bestreiten aber zunächst, ab 16 Uhr, der SV Langenenslingen und die TSG Rottenacker. Gleich 14 neue Spieler muss/darf Trainer Markus Bednarek in seine Mannschaft integrieren. Neben sechs Spielern aus der eigenen Jugend (Jan Borst, Tobias Pfeil, Daniel Breetzke, Constantin Lex, Alexander Schirmer, Benedikt Jochum) sind darunter gleich mehrere Hochkaräter. Gelich drei Spieler kehrten vom FV Altheim in ihren Heimatort zurück: Jochen Gulde, Stefan Münst und Jonathan Guth. Landesligaerfahrung bringt auch Mario Miller (FV Neufra) mit. Außerdem stießen Florian Weggerle (Pflummern), Stefan Senfle (Bingen), Ronny Galler (Hundersingen) und Niklas Pap (Riedlingen) zum Kader. Nicht nur die Rückkehr des Altheimer Trios macht Langenenslingen zum Kandidaten für den Titel, auch wenn das Bednarek-Team nur „die vergangene Runde bestätigen“ will. Die TSG Rottenacker geht mit einem fast unveränderten Kader in die Saison. Neu im Kader von Trainer Timm Walter, der als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben hat, sind Julian Tessmann (eigene Jugend) und Nihat Ygit (Türkgücü Ehingen).

Nach einem Einlagespiel der Jugend (18 Uhr) stehen ab 18.30 Uhr das Spiel der beiden Halbfinalverlierer um Platz drei und ab 19.30 Uhr das Finale an. Nach der Siegerehrung im Abschluss veranstaltet Langenenslingen die alljährliche Beachparty.