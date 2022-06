13-Jähriger beleidigt Polizist bei Drogenkontrolle

Nach einer Polizeikontrolle auf dem Gelände einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße müssen ein 22- und ein 16-Jähriger mit einer Anzeige sowie ein 13-Jähriger mit einem Bericht an die Staatsanwaltschaft rechnen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er am Mittwochabend den 22-Jährigen dabei beobachtet hatte, wie er offensichtlich Betäubungsmittel verkauft. Der 22-jährige Tatverdächtige, dem die Beamten mehrere Gramm Marihuana zuordnen konnten, wurde noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen. Ihn erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Beim Eintreffen der Polizisten wollte sich ein 13-Jähriger der Kontrolle entziehen und warf auf seiner Flucht noch einen Grinder, also eine Marihuana-Mühle beiseite. Als ihn ein Beamter ebenfalls vorläufig festgenommen hatte, rannte der 16-Jährige auf den Polizisten zu und stieß diesen um, um den 13-Jährigen zu befreien. Weiter beleidigte der 13-Jährige den Beamten während des Einsatzes. Den strafunmündigen 13-Jährigen erwartet nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ein Bericht an die Staatsanwaltschaft. Der 16-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung strafrechtlich verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.