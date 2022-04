12 Mädchen beschäftigen sich mit der vielfältigen Medienwelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Medienseminars des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth, das von Sandra Hoffmann und Lisa Kraus vom 1. bis 2. April im Jugendwohnheim der Willi-Burth-Schule durchgeführt wurde, setzten sich zwölf Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren mit unterschiedlichen medienpädagogischen Projekten auseinander.

Zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung gab es eine kurze Kennenlernrunde, bei der die Teilnehmerinnen sich persönlich vorstellten und ihre Erwartungen an das Seminar äußerten. Darüber hinaus fand auch ein interessanter Austausch über die persönlich erlebten und selbst vorgenommenen Aprilscherze an diesem Tag statt. Jede Teilnehmerin erhielt eine vorbereitete Seminarmappe, die mit Infounterlagen sowie weiterem Material (USB-Stick, Stifte und Postkarten) gefüllt wurde. Im ausgegebenen Material erfuhren die Teilnehmerinnen unter anderem etwas über die Bedeutung von Einstellungsgrößen bei einem Filmdreh und durch die bereitgestellte Storyboard-Vorlage auch etwas über die notwendige Skizze einer Filmhandlung.

Gemeinsam wurde mit den Teilnehmerinnen herausgearbeitet, dass es zuerst eine Idee für die Durchführung eines Filmprojekts braucht. Im Verlauf des ersten Tages wurde den Teilnehmerinnen noch ein Padlet mit Medieninhalten vorgestellt, welches im Vorfeld der Veranstaltung erstellt worden war und das auch durch weitere Beiträge während des Seminars ergänzt wurde. Nach dem Abendessen endete der erste Tag mit einem gemütlichen Film- und Spieleabend. Besonders beliebt war hier das Werwolf-Spiel, welches nicht nur am ersten, sondern auch am zweiten Tag immer wieder von den Seminarteilnehmerinnen gespielt wurde.

Am nächsten Tag startete die Seminargruppe zunächst mit einem ausgiebigen Frühstück. Gut gestärkt ging es dann in drei Kleingruppen an die Trickfilm-Produktion. Hierzu hatten sich die Teilnehmerinnen anhand des vorliegenden Materials (Tiere, Klammern, Süßigkeiten, …) verschiedene Geschichten überlegt, die sie dann mit einem iPad und der App Stop Motion Pro zu einem Trickfilm verarbeiteten. Während der Produktion wurde in den jeweiligen Arbeitsgruppen viel gelacht, aber auch viel Ausdauer, Disziplin und Geduld unter Beweis gestellt.

In der Produktion der Trickfilme zeigten die Teilnehmerinnen ihre Phantasie und auch ihr kreatives Potenzial. Im Trickfilm „Marry Me“ fand eine romantische Giraffenhochzeit statt, bei der verschiedene Tiere teilnahmen, während der Trickfilm „Ferdinand“ das Thema Freundschaft behandelte. Im dritten Trickfilm mit dem Titel „Die Versöhnung der drei Universen“ beschäftigte sich Mädchen mit dem Thema „Krieg und Frieden“.