Geräteturnen auf hohem Niveau gibt es am Samstag, 23. Februar in der Turnhalle Au in Sigmaringendorf. Dann steht der Bezirks-Cup im LK Einzel Geräteturnen weiblich an. Zu diesem Wettkampf haben sich 111 Teilnehmerinnen aus den Turngauen Hohenzollern, Nordschwarzwald, Oberschwaben, Schwarzwald, Ulm, Zollern-Schalksburg, Neckar Teck und Achalm angemeldet. Aus diesem Qualifikationswettkampf starten jeweils die vier Besten beim Schwaben-Cup beim TSV Öhringen. Die ersten Mädchen starten bereits morgens mit dem Einturnen um 8.30 Uhr. Der Wettkampf beginnt um 9.20 Uhr. Der zweite Durchgang startet um 12 Uhr mit Einturnen. Wettkampfbeginn ist 12.40 Uhr. Nach der Siegerehrung beginnt der dritte und letzte Durchgang um 15 Uhr mit dem Einturnen. Der Wettkampf selbst beginnt um 15.50 Uhr. Der Wettkampftag endet gegen 19 Uhr. Es werden drei Durchgänge geturnt in jeweils verschiedenen Altersklassen und an den Geräten: Boden, Schwebebalken, Stufenbarren und Sprungtisch. Ausrichter sind der SC Sigmarigendorf und der Turngau Hohenzollern. Der Wettkampf in Sigmaringendorf ist Teil des Kernprogramms des Schwäbischen Turnerbundes (STB) und startet auf Bezirksebene, geht weiter auf Landesebene und endet auf Bundesebene als Deutschland-Cup.