1000 Euro für den Mäher-Frieden

Mit der Aufstockung des Vereinszuschusses an den SV Renhardsweiler um tausend Euro hat der Sozialausschuss des Gemeinderats in Bad Saulgau versucht, Irritationen um die Anschaffung von Rasenmähern im Bad Saulgauer Stadtteil zu beruhigen. Ein pauschaler Zuschuss für den Kauf von zwei Rasenmähern für Ortschaftsverwaltung und Verein hatte im Endeffekt dazu geführt, dass der Verein weniger Zuschuss bekam als dies in ähnlichen Fällen üblich ist.

4000 Euro waren für den SV Renhardsweiler für den Kauf eines Rasenmähers übrig geblieben. Üblich sind bei solchen Investitionen von Vereinen für die Pflege des Sportplatzes 6500 Euro als Zuschuss, die Hälfte des Anschaffungspreises ohne Mehrwertsteuer. Im vergangenen Jahr wollte der SV Renhardsweiler den vor 17 Jahren gebraucht gekauften alten Rasenmäher ersetzen und stellte einen Antrag auf Zuschuss. Zur gleichen Zeit wollte die Ortsverwaltung in Renhardsweiler ebenfalls einen Mäher anschaffen, um damit öffentliche Flächen zu pflegen. Die Stadtverwaltung schlug vor, dass Ortsverwaltung und Verein miteinander reden, ob nicht ein gemeinsamer Mäher angeschafft werden kann. Dafür bewilligte die Finanzverwaltung einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 10000 Euro.

Es kam aber heraus, dass es einen gemeinsamen Rasenmäher-Traktor nicht geben wird. Der Sportverein benötigt für die Pflege des großen Sportplatzes einen Spindelmäher, die Ortsverwaltung für kleine und mittlere unebene Flächen einen herkömmlichen Kleintraktor. Einen solchen schaffte sich die Ortsverwaltung für 6000 Euro an. „Einen Rasentraktor für 5000 Euro findet man heute nicht“, sagte die Renhardsweiler Ortsvorsteherin Sonja Halder. Das Problem: Der SV Renhardsweiler sollte mit den verbliebenen 4000 Euro auskommen. Die Ortsvorsteherin sprach zwar davon, dass sich der SV Renhardsweiler „einigermaßen“ mit der Regelung abgefunden habe. Die Beschreibung von Zufriedenheit klingt anders.

Ohne verbindliche Richtlinien

Das Problem: Es gibt in Bad Saulgau keine verbindliche Richtlinie über die Bezuschussung von solchen Anschaffungen von Vereinen. Zwar lehnt sich der Gemeinderat an eine Richtlinie aus früheren Jahren an – 50 Prozent Zuschuss zum Nettopreis bis maximal 25000 Euro. Die Richtlinie hat der Gemeinderat aber im Jahr 2002 außer Kraft gesetzt. Sie dient aber weiter als unverbindliche Richtschnur. Thomas Zimmerer (CDU) sprach von einer erheblichen Belastung der Vereine durch die Platzpflege: „Der Verein kommt mit 4000 Euro eigentlich nicht aus“. Doris Gaißmaier (SPD) wollte die in der Ortschaft erreichte Übereinkunft akzeptieren. Schließlich beschloss der Ausschuss am Donnerstag die Aufstockung auf 5000 Euro bei einer Enthaltung.

Roland Geiger, der Vorsitzende des SV Renhardsweiler, ist erleichtert über die zusätzlichen 1000 Euro für den Mäher, „gewünscht hätten wir uns allerdings 6500 Euro wie bei anderen Vereinen üblich“. Es gebe bei der Vereinsförderung keine einheitliche Regelung, so Geiger. Um darüber zu sprechen seien Vereinsvertreter aus dem Umland und Ortschafts- und Stadträte in der vergangenen Woche in Braunenweiler zusammengekommen. Die Forderung an die Stadt: Künftig die Grundpflege der Sportplätze im Umland alle zwei Jahre zu übernehmen. DAs würden im Umland bislang die Vereine selbst leisten, während der Bauhof die Plätze in der Kernstadt pflege, so Geiger.