Überzeugender Auftritt beim Koshinkan-Cup

Zum Ende eines sehr aktiven Turnierjahres sind die Karatekas vom Gammertinger Karateverein beim Koshinkan Cup in Bad Rappenau angetreten. In unterschiedlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Kumite oder Kumite am Ball, konnten sich die Athleten noch einmal testen, wie gut ihre Techniken, ihre Durchhaltefähigkeit, die sportliche Fairness, die Motivation und ihre Konzentration auf der Kampffläche sind. Auch für die Trainer liefert jeder Kampf in so einem Turnier wertvolle Rückschlüsse auf die eigene Trainerarbeit. Sich daraus ergebende Korrekturen müssen schnellst möglichst so umgesetzt werden, dass diese schon beim nächsten Training erkennbar sind. Eine Turnierteilnahme ist vor allem für die jungen Kämpfer nur dann möglich, wenn man sich selbst nicht unter Erfolgsdruck setzt.

Das erfordert wiederum sehr viel Erfahrung seitens der Trainer. Die erzielten Ergebnisse geben dieser Erfahrung Recht. Ein hervorragendes Vereinsergebnis bei dem jeder Kämpfer seinen Teil dazu beigetragen hat, ob mit oder ohne Podestplatz.