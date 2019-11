Überstunden bei den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung nehmen zu

Die Stadtverwaltung hat im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats den Personalbericht für das Jahr 2018 vorgestellt. Anders als in früheren Jahren legten die Ausschussmitglieder nicht mehr den Fokus auf Einsparungen bei den Personalkosten. Intensiv wurde über den Abbau von Überstunden gesprochen. Es kam sogar der Vorschlag auf, auf Vorrat einzustellen, damit freiwerdende Stellen auf jeden Fall besetzt werden können.

Markus Hellmuth in der Stadtverwaltung zuständig fürs Personal, berichtete über eine weiterhin anwachsende Zahl von Überstunden in der Stadtverwaltung. Diese lag im vergangenen Jahr bei 6078, ein sattes Plus gegenüber dem Vorjahr. 2017 waren es noch 4958 Überstunden. Am meisten Mehrarbeit fiel in den Bereichen Rathaus (+473, Bauhof (+283) und Thermalbad (+364) an. Laut Personalbericht stehen die Mehrstunden im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Projekten. Genannt werden die Eröffnung des neuen Zentrums am Störck-Gymnasium, die Renovierung der Multifunktionshalle an der früheren Brechenmacherschule, die Sanierung der Grundschule Renhardsweiler, Planung und Bau des Kindergartens Braunenweiler, Mitfahrbänkle, der Naturthemenpark, Erschließung neuer Baugebiete und Planung des Waldkindergartens.

Die Krankheitsquote ging gegenüber dem Vorjahr von 5,41 Prozent auf 4,40 Prozent zurück. Dafür erhöhte sich die Zahl der Langzeitkranken – das sind Kranke außerhalb der Lohnfortzahlung – von fünf im Jahr 2017 auf 16 im vergangenen Jahr. Die Stadt verfügt über knapp 182 Vollzeitstellen. Dabei werden Mitarbeiter in Teilzeit als Teil einer Vollzeitstelle gezählt. Die Stadtverwaltung bildet zwei Menschen aus und beschäftigt außerdem sechs Studenten und Praktikanten.

Die hohe Arbeitsbelastung, der Zuwachs an Überstunden aber auch die schwierige Besetzung freier Stellen auf einem leergefegten Arbeitsmarkt bestimmte die anschließende Diskussion. Helga Brey (SPD) brachte den Vorschlag ein, bei zwei geeigneten Bewerben bei Bewerbungsverfahren doch gleich beide einzustellen. In die gleiche Kerbe schlug Alfred Härle (CDU), der einen zusätzlichen Personalstock vorschlug, um krankheitsbedingte Ausfälle besser abfangen zu können.

Dirk Riegger (CDU) wollte die Ausbildungsquote erhöhen. Dem hielt Bürgermeisterin Doris Schröter das Platzproblem entgegen. „Wir haben keinen Platz für Auszubildende, jeder Winkel ist voll.“ sagte die Bürgermeisterin. Andererseits sei eine Aufstockung von Personal notwendig. Dann müsse die Verwaltung „baulich ans Rathaus gehen“.