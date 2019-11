Überraschender Geldsegen für Johannes-Ziegler-Stiftung

Über ein musikalisches Dankeschön haben sich Freunde und Förderer der Johannes-Ziegler-Stiftung am Freitagabend in der Fachklinik Höchsten in Bad Saulgau gefreut. Das Jazzkonzert mit Mary Summer und Martin Andersson sorgte für ein begeistertes Publikum und viel Applaus. Als i-Tüpfelchen gab es noch einen überraschenden Geldsegen: Die Glücksspirale unterstützt die Sanierung der Kegelbahn in der Fachklinik Ringgenhof mit einem stattlichen Betrag.

17 355,60 Euro sind es genau. Entsprechend groß war der symbolische Scheck, den Lotto-Regionaldirektor Frank Ackermann mitgebracht hatte. „Jetzt können wir die Kegelbahn endlich sanieren“, sagte Thomas Greitzke, der therapeutische Leiter der Fachklinik für suchtkranke Männer. Die Anlage sei nahezu täglich ausgebucht und stärke nicht zuletzt das Gefühl des Miteinanders unter den Patienten. Worte des Danks gab es auch von Andreas Schmidt, Geschäftsbereichsleiter der Suchthilfe der Zieglerschen. Und natürlich von Gottfried Heinzmann. Der Stiftungsvorstand und Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen begrüßte die Gäste aus Politik und Gesellschaft, Mitarbeiter, Patienten und ehrenamtlich Engagierte.

Mutiger Namensgeber

Nachdem Heinzmann den neuen kaufmännischen Vorstand Markus Lauxmann für eine kurze Vorstellung auf die Bühne gebeten hatte, war es – auch mit Blick auf das zehnjährige Jubiläum der Stiftung – der Taubstummenlehrer und Namensgeber der Stiftung Johannes Ziegler, der in den Fokus gerückt wurde. Dieser sei mutig, kreativ und führungsstark gewesen, habe auch in defizitären Zeiten nicht aufgegeben und erfolgreich nach Problemlösungen gesucht. Zuversicht und Hoffnung gab ihm in solchen Zeiten vor allem sein Glaube. Es sei Aufgabe der Zieglerschen, Schutz und Zuversicht zu geben und sichere Orte zu schaffen, so der Stiftungsvorstand. Dieses Ziel hat die Stiftung auch im vergangenen Jahr tatkräftig verfolgt: Finanzielle Hilfe in Höhe von rund 212 000 Euro konnte sie leisten – für benachteiligte Kinder, Jugendliche, Familie, Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke und viele bedürftige Menschen mehr. Die Stiftung vergibt einerseits Zuschüsse, arbeitet aber auch aktiv in Form von Ausschreibungen und unterhält zahlreiche Kooperationen. Gefördert werden etwa die Vesperkirchen in Ravensburg und Weingarten. Hier bekommen bedürftige Menschen nicht nur ein warmes Mittagessen, sondern auch Wertschätzung und – in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenbezirks Ravensburg – medizinische Hilfe.

Warme Stimme

Gottfried Heinzmann lud anschließend die Gäste zum Zurücklehnen, Zuhören und Genießen mit Mary Summer ein. Von Anfang an wurde geschnippt, mitgesungen und reich applaudiert. Die warme und ausdrucksstarke Stimme der Sängerin begeisterte ebenso wie die immer wieder überraschende Begleitung von Martin Andersson auf dem Piano. Vor allem dann, wenn das Publikum textsicher mit einstimmte. Bei „You’ve got a Friend“ von Carole King etwa. Den Song „Queen of the night“ widmete sie schließlich allen Patientinnen in der Fachklinik, um „die Königin in sich zu erwecken und niemals aufzugeben“.

Beim Interview erzählte die Künstlerin von ihren Erfahrungen bei der Casting-Show „The voice of Germany“ und machte keinen Hehl daraus, dass das Ganze, vor allem mit Blick auf die Ethik, nicht ihren Erwartungen entsprach. Die Sozialpädagogin, Wirtschaftspsychologin und psychologische Beraterin lebt in Stuttgart und unterstützt den Verein „music for life“. Der hilft Kindern und Jugendlichen weltweit, deren Leben von Gewalt, Armut und Chancenlosigkeit geprägt ist.