Mit einem bunten Schirm der guten Wünsche sind die Schwestern Edith Schillsott und Clarissima Kolb vom Senioren- und Pflegeheim St. Antonius in Bad Saulgau verabschiedet worden. Sie kehren zurück ins Kloster nach Untermarchtal. An die 30 Gäste hatten sich dazu im Begegnungsraum getroffen.

„Über zwölf Jahre waren die Schwestern die Seele des Hauses“, sagte Ursula Niemczewski, Regionalleiterin von Vinzenz von Paul in der Region Bad Saulgau. „Ohne den ständigen und unermüdlichen Einsatz der Schwestern wäre das Haus nicht das, was es heute ist.“

Viele kennen Schwester Clarissima Kolb. Sie saß viele Jahre an der Pforte und begrüßte die Besucher und Gäste mit einem Lächeln und aufmunternden Wort. Sie unterstützte tatkräftig in allen Bereichen, in denen Hilfe nötig war. Schwester Edith Schillsott, die aus gesundheitlichen Gründen an der Feier nicht teilnehmen konnte, war die Vernetzung zur Pfarrarbeit sehr wichtig. Über viele Jahre hinweg übernahm sie die Leitung des Krankenhaus-Besuchsdiensts. Zudem baute sie die Hospizgruppe in Bad Saulgau mit auf und war dort lange Zeit führend tätig. Ein besonderes Herzensthema für sie war es, Menschen in den Blick zu nehmen, die am Rande der Gesellschaft stehen und diese teilhaben zu lassen, wahrzunehmen und einzubinden. Aus dieser Haltung entstand auch der Gottesdienst für Menschen mit Demenz.

Die seelsorgliche Präsenz im St. Antonius liegt in den Händen von Rita Kappeler, der Seelsorgebeauftragten der Vinzenz von Paul, Region Bad Saulgau, und den Seelsorgebegleiterinnen. Diese Aufgabe nehmen sie schon seit vielen Jahren in den verschiedenen Teams der Einrichtung wahr.

„Die Schwestern haben Wegspuren hinterlassen, die andere weitergehen“, sagte Rita Kappeler. In Form eines persönlichen Gedichts verabschiedeten Elena Rau, Hausleiterin im St. Antonius, gemeinsam mit Pflegedienstleiter Rolf Domakowski die Schwestern. Die musikalische Gestaltung am Klavier übernahm Gabriele Burth, ehrenamtlich Tätige im Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Antonius.