Über „Gräblesschläfer“ und „Buzagägeler

Das Dürnauer Urgestein Hugo Breitschmid ist als Original mit einer Ader für schwäbische Sprüche und Gedichte weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Im Rahmen der Bad Saulgauer Mundart- und Kabarettwochen hat er zu einem „Schwäbischen Abend“ eingeladen und als Gäste die Überlinger Liedermacherin Claudia Pohel und die Bad Wurzacher A-capella Sänger „Mannes Sangesmannen“ mitgebracht. Das Publikum im fast ausgebuchten Stadtforum fühlte sich bestens unterhalten und tat seine Begeisterung durch anerkennende Pfiffe und Klatschorgien kund..

Breitschmid ist ein Bewahrer der schwäbischen Mundart und eine sprudelnde Quelle für Dialektforscher. Im Mittelpunkt seines ersten Auftritts stand das Lob auf die Heimat Oberschwaben, wo man „no a bitzle“ heile Welt habe und auf den höchsten Berg, den „Bussa“, so stolz sei wie die Schweizer auf das Matterhorn. Dazwischen streute er Betrachtungen zu den verschiedenen Jahreszeiten, die teils, wie das Frühlingsgedicht, tiefgründig, meist jedoch humoristisch unterlegt waren. So fußten seine Überlegungen zum Sommer auf dem einstigen Hit von Jürgen Drews, „Ein Bett im Kornfeld“. Allerdings wurde bei Breitschmid das romantische tête à tête eines Pärchens jäh durch den Mähdrescher beendet. Bezüglich des Winters beschrieb er die liebende Umarmung eines Mädchens, das einen Schneemann zum Schmelzen brachte und kommentierte: „Liebe kann auch schaden - mit einem heißen Mädchen ging mancher Mann schon baden“.

Das a- capella Ensemble „Mannes Sangesmannen“ besteht aus sechs ehemaligen Schülern des Salvatorianer Kollegs in Bad Wurzach und deren früherem Musiklehrer Mannfred Gaupp. Das Markenzeichen der Sänger ist ein Mix aus bekannten, hervorragend intonierten Melodien, die sie mit witzigen, selbst verfassten Texten unterlegen. Dazwischen tritt Johannes Ott, im Alltag Moderator bei Antenne Bayern, in gleicher Funktion an die Bühnenrampe und mischt das Publikum auf. Auf seine Frage, wer nicht aus Oberschwaben sei, bekam ein Besucher aus dem badischen Villingen die folgende Definition serviert: Verglichen mit der Hierarchie in einem Restaurant-Betrieb seien Oberschwaben die Oberkellner, die Unterländer die Auszubildenden und die Badener das Küchenpersonal.

Konzentration war gefragt bei einem rasant gesungenen Schwäbischkurs, während dem die Zuschauer eine Serie von Dialektwörtern identifizieren und schließlich selber singen mussten. Dabei erfuhren die im Schwäbisch nicht so firmen Zuschauer, dass ein „Buzagägeler“ eine Rolle vorwärts ist, die der zweite Bass der Sangesmannen, Alexander Stützle, tatsächlich auf dem Holz des Bühnenbodens produzierte. Für wahre Lachsalven sorgte das Lied „s‘ Bimberle“, gesungen nach der Melodie des Musicalhits „The lion sleeps tonight“. Darin angelte ein beduselter Ehemann nach seinem Lieblingskuchen, den die holde Gattin auf dem Schlafzimmerschrank platziert hatte. Beim Sturz vom Kasten verletzt er sein bestes Stück, das Bimberle, was in fürchterlichem, von den Sängern mimisch und gestisch untermaltem Gejammer endete.

Mit Gitarre und Harfe

Weniger deftig ging es bei der Sängerin Claudia Pohel zu, die ihre selbst geschriebenen Songs virtuos auf Gitarre und Harfe begleitete. Mit ihrer geschmeidigen Stimme, die auch Merkmale einer Rockröhre besitzt, besang sie Themen, die sich eher an zwischenmenschlichen Beziehungen orientierten. So erkläre sie, warum ein „Gräbelesschläfer, also ein Mensch, der oft im Bett zwischen Mama und Papa schlafen durfte, bessere Startbedingungen im Leben habe.