Über 8,6 Millionen Euro für Schulen in Bad Saulgau

Gute Nachrichten für zwei Schulen in Bad Saulgau: Das Stuttgarter Kultusministerium hat für die Sanierung und Neugestaltung des Schulgebäudes II im Schulverbund – das Gebäude der früheren Brechenmacherschule – sowie für die Sanierungen im Berufsschulzentrum im Wuhrweg Zuschüsse in Höhe von insgesamt 8,6 Millionen Euro bestätigt. Für die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums gibt es insgesamt 6,961 Millionen Euro vom Bund, für das Gebäude im Schulverbund kommen vom Land 1,628 Millionen Euro.

Schulleiter Egbert Härtl (63) von der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau freut sich über die gute Nachricht aus Stuttgart. „Ich bin froh, dass während meiner Amtszeit die Sanierung abgeschlossen werden kann.“ Nach dcem Neubau der Helene-Weber-Schule, der früheren kaufmännischen sozialpflegerischen Schule, und der Sanierung der Willi-Burth-Schule ist dies der dritte Schritt zur Komplettsanierung der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Sigmaringen in Bad Saulgau. Laut Härtl sind dafür Investitionen des Landkreises in Höhe von 15, 1 Millionen Euro vorgesehen. Mit den Bauarbeiten soll noch

Zu den geforderten Maßnahmen gehört unter anderem der barrierefreie Zugang in das zweite Obergeschoss der schule. Ein bestehender Aufzug geht nur bis ins erste Obergeschoss. „Damals meinte man, dass wir den Unterricht mit Schülern mit Handicap auf das erste Obergeschoss beschränken sollten“, sagt der Bad Saulgauer Schulleiter. Das war schwierig. An schwerbehinderte Lehrer wurde damals nicht gedacht. Inzwischen habe sich das Bewusstsein geändert und der Landkreis macht mit Unterstützung des Bundes nun auch das zweite Obergeschoss barrierefrei. Ebenfalls auf der Sanierungsliste steht die Schülermensa. Ein früherer Abstellplatz für Fahrräder sei in eine Mensa umgebaut worden. Bald nach der Fertigstellung des Gebäudes in den 70er-Jahren sei klar geworden, dass eine Ganztagsschule eine Mensa benötige. Vom Arbeitsablauf sei das Gebäude für den Pächter aber nicht optimal, erklärt Härtl. Ein Umbau und ein Anbau an das bestehende Gebäude soll das verbessern. Der größte Brocken sie die energetische Sanierung des Gebäudes, so Härtl. Die 44 Jahre alte Fenster sollen ausgetauscht, die Betonfassade gedämmt werden.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt auch Bad Saulgaus Stadtbaumeister Pascal Friedrich zum Millionenzuschuss für die Sanierung des Schulgebäudes II im Schulverbund. Mit 1,682 Millionen Euro liegt die Förderung des Landes sogar noch über den 1,63 Millionen Euro, von denen die Stadt bislang ausgegangen ist. „Das hängt immer ein wenig davon ab, was als förderungsfähig anerkannt wird“, erklärt Friedrich. Mit den Arbeiten am Schulgebäude werde bereits nach dem Bächtlefest angefangen, und zwar zunächst mit einer nicht förderfähigen Maßnahme: Der Umgestaltung des Mehrzweckraums der Schule. Voraussetzung: die Handwerker sind für diesen Zeitraum zu bekommen.

Schon in diesem Jahr sind insgesamt 1,085 Millionen Euro für die Maßnahme vorgesehen. Ebenfalls in diesem Jahr wird die Toilettenanlage im Ergeschoss des Schulgebäudes I (frühere Realschule) saniert. Friedrich: „Das ist einfach eine dringliche Maßnahmen.“ Im nächsten Jahr folgen die zuschussfähigen Maßnahmen. Dafür sind zunächst einmal 905 000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Insgesamt wird der Sanierungsaufwand am Gebäude auf 5, 6 Millionen Euro geschätzt. Möglicherweise würden nach dem Bescheid die Beträge für das kommende Jahr angepasst.